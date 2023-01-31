اللجنة الوطنية للحج والعمرة: نظام التأشيرات مستمر وغير مرتبط بوقت محدد

قال مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة سعد جميل القرشي، إن نظام التأشيرات مستمر وليس محددًا بوقت معين، معربًا عن ترجيب المملكة بالمواطنين المصريين، لزيارتها في أي وقت ومكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «السعودية ومصر بلد واحد»، مشيرًا إلى أن «العلاقات بين القيادتين السعودية والمصرية، على أحسن ما يرام».

وأكد أن المواطنين المصريين بإمكانهم الحصول على التأشيرة إلكترونيًا من المنزل، مضيفًا: «المواطن بإمكانه أن يحجز تذكرته ويحصل على تأشيرته مجانًا، التي تمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر، وتمكنه من الإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام».

ولفت مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والسعودية إلى أن التأشيرة تصدر مقابل دفع ثمن التذكرة لرحلات الخطوط الجوية السعودية أو شركة ناس، مؤكدًا أن الحصول على التأشيرة يكون فور الحجز إلكترونيًا.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور إلكترونيًا للقادمين لزيارة المملكة جوًا، مشيرة إلى أن التأشيرة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الدخول إلى المملكة لجميع الأغراض؛ حيث تسمح التأشيرة الجديدة للعابرين أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.