تراجعت أسعار الذهب 30 جنيها في أسواق الصاغة المحلية خلال بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، حيث انخفض سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 1710 جنيهات، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، تراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 1969 جنيها، مقارنة بـ1999 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 1462 جنيها، مقابل 1492 جنيها، وخسر الجنيه الذهب نحو 240 جنيها مسجلا 13680 جنيها بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة قيمة المضافة وضريبة الدمغة.

وعالميا، خسرت سعر الأوقية حوالي 17 دولارا، قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) غدا.

ويتوقع المتعامولون، أن يبطأ الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع سعر الفائدة إلى زيادة 25 نقطة فقط.

وانخفض السعر الفوري بنسبة 0.84% مسجلا 1907 دولارات للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.88% مسجلة 1922 دولارا للأوقية.

ويقول نادي نجيب، أن رغم التوقعات بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، إلا أنه ما زال هناك زيادة في أسعار الفائدة تجذب المستثمرين نحو السندات الأمريكية.

وأضاف نجيب، أن هذه الفترة قد تشهد مرحلة جني الأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بعدما حقق الذهب مكاسب لستة أسابيع متتالية.

وأشار نجيب، إلى أن السعر المحلي سينخفض ولكن قد يكون بقدر التراجع العالمي، مرجعا ذلك إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم.