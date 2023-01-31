تقرير: إيسكو يخضع للفحص الطبي في يونيون برلين

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ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني السابق وصل إلى العاصمة الألمانية برلين للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن صورا أظهرت اللاعب لدى دخوله إلى مستشفى شاريتيه، ولحق به ميكايل بارينسين مدير الشؤون التقنية بالنادي وكذلك الفريق الإعلامي ليونيون برلين.

ويتوقع أن يوقع إيسكو عقدا يستمر حتى عام 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ولعب إيسكو لفريق ريال مدريد بين عامي 2013 و2022 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب الدوري الإسباني ثلاث مرات كما اعتلى منصة التتويج بكأس العالم للأندية أربع مرات.

وكان أشبيلية الإسباني آخر فريق لعب له إيسكو حيث انتقل إليه في أغسطس الماضي، لكنه أصبح بلا فريق منذ ديسمبر الماضي.