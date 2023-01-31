رئيس اتحاد جدة: نستهدف التعاقد مع ميسي وصلاح في انتقالات الصيف

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن الخطط التعاقدية لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات تليفزيونية: «نثق أن وزارة الرياضة ستقدم لنا دعمًا كبيرًا في الصيف، من أجل إحداث تحركات كبيرة على مستوى التعاقدات، ولولا دعم الوزارة لم يكن للدوري أن يصل لهذه المرحلة».

وأضاف: «الاتحاد هو عميد الأندية السعودية، وبالتأكيد، نحن ضمن مصاف الأندية التي تدعمها وزارة الرياضة، وتوجهنا في التعاقدات خلال الصيف سيكون مع لاعبين مثل، ميسي و محمد صلاح و دي ماريا، ولا نفكر في أقل من ذلك».

وتابع: «أقل شيئا نفكر فيه بهذا المستوى ولدينا حاليًا 7 محترفين، وفي الموسم القادم سيزيد عدد المحترفين على أرض الملعب إلى 8».

وأتم: «سيكون هناك زخم إعلامي كبير على الدوري السعودي، والأهم أن يكون هناك استدامة حتى لا نكرر تجربة الصين، بعدما كانت أندية الدوري تحصد جميع البطولات، أصبحت الآن تعاني من الهبوط لذلك لابد من خطة ودراسة جيدة، وأثق في استراتيجية وخطط وزارة الرياضة».