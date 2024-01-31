إضراب موظفين بجامعة كامبريدج في خلاف بشأن الرواتب

تظاهر الموظفون في جامعة كامبريدج اليوم الأربعاء، عقب إضراب في نزاع بشأن الرواتب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، بأن نحو 450 عضوا من نقابة "يونايت"، من بينهم هؤلاء الذين يعملون في المكتبة وقسم الهندسة وإدارة العقارات، سوف يضربون حتى الجمعة.

وتقول يونايت، إن الجامعة عرضت زيادة أقل من نسبة التضخم بواقع ما بين 5 و6% الذي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.

ويطالب أعضاء النقابة الذين يقال إن بعضهم يجنون أقل من 23 ألف جنيه إسترليني (29 ألفا و140 دولارا) سنويا، بزيادات أعلى من نسبة لتضخم للتأقلم مع تكاليف المعيشة، فيما تقول يونايت إنها أحد أعلى التكاليف بالمملكة المتحدة خارج لندن.

وقال متحدث باسم جامعة كامبريدج: "نحن ملتزمون بحوار مفتوح وبناء مع يونايت وأمرنا بإجراء مراجعة للأجور التي يتم يتعامل معها بأولوية قصوى".