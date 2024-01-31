تعاون بين الجامعة الألمانية وشركة مالية في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية

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وقعت الجامعة الألمانية بروتوكولاً للتعاون ومذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المالية القابضة الجامعة في التوقيع محمد عبد الهادي مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ومن جانب الأكاديمية شيرى بشارة رئيس قطاع الموارد البشرية والاستدامة بـشركة بلتون المالية القابضة.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف يقوم مركز التعليم المستمر بالجامعة الالمانية بالقاهرة بالتعاون في تدريب الكوادر البشرية التابعة للشركة، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج الموجهة لتدريب الكوادر بمختلف التخصصات بجانب تقديم الاستشارات المهنية، كما تتضمن الاتفاقية تقديم برامج للدراسات المهنية خاصة للمديرين التنفيذيين بمقر الجامعة الألمانية ببرلين والذي يتميز بتقديم برامج تنفيذية دولية لرفع الكفاءة المهنية وتدريب العديد من الكيانات والمؤسسات المهنية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تعد حالياً أكبر جامعة المانية عابرة للحدود بمصر خارج ألمانيا والتي تقدم خدمات تعليمة عالية الجودة وتسهم في تقديم البرامج التدريبية المتطورة التي تلبي احتياجات أسواق العمل في مصر والشرق الأوسط.

وتابع: أسست مركز التعليم المستمر لتقديم برامج تدريبية على يد نخبة من الخبراء في العديد من المجالات.

وذكر محمد عبد الهادي مدير مركز التعليم المستمر، أن مسئولي الجامعة حريصون على توسيع أطر التعاون المشترك بين المركز والمؤسسات البحثية والأكاديمية المحلية منها والدولية ليقينهم بأن البرامج التدريبية التي تُقدم تستهدف تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة وتحسين القدرات والمهارات والفاعلية في العمل بجانب تطوير قدراتهم وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية.