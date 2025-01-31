ليس هناك وقت بعينه يمكن أن نحدده لبداية سن انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة إنما هو وقت ما بين نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات وقد يأتى مبكرا ربما فى الثلاثينيات إذا ما ألم بعمل المبيضين خلل ما.

عادة ما تبدأ تلك المرحلة من العمر (Perimenopause) بشهر يمر بلا دورة وإن عادوت الانتظام لفترة ثم انقطعت فجأة بلا عودة. قد تحدث أيضا بعض التغيرات فى طبيعة الدورة ذاتها: أيام أقل أو أيام أطول إنه بلا شك التغيير القادم ومعه بعض من اضطرابات النفس كالمشاعر الاكتئابية والرغبة فى البكاء بلا سبب محدد واضح، حالات الغضب الفجائى غير المبررة، الهبات الساخنة، احتجاز السوائل فى الجسم مما يعطى انطباعا بزيادة الوزن وغيرها من الأعراض التى سببها الأول الخلل فى نسب الهرمونات فى تلك المرحلة من العمر: الاستروجين والبروجستيرون Estrogen and Proogesteron. علميا تبدأ تلك المرحلة من العمر بعد مرور عام كامل على آخر دورية شهرية مرت بالمرأة.

< ما الذى يسبب تلك الأعراض؟



انتظام الدورة الشهرية يحدده نشاط المبيضين إذ إنهما مسئولان عن إفراز هورمونى الاستروجين والبروجستيرون بقدر يتيح تلك الدورة الفريدة فى الرحم والتى تنتهى خلال ثمانية وعشرين يوما إما بتساقط الجزء الخارجى من بطانة الرحم فى صورة الطمث الذى يستمر فى المتوسط خمسة أيام إذا لم يحدث الحمل. انحسار معدلات ذلك الهرمونين هو المسئول عن بداية تلك المرحلة من حياة المرأة.



< أعراض بدايات انقطاع الطمث:



قد تمر تلك الفترة على المرأة بلا متاعب أو أعراض قاسية لكن النسبة الأكبر من السيدات قد تتعرضن للعديد من المشكلات والمعاناة التى تحتاج بالفعل لتدخل الطبيب.

- الهبات الساخنة أو الرمز الشائع لسن اليأس إذ تداهم المرأة بلا مقدمات نوبات من الإحساس بالحرارة كلفح الهجير خاصة فى الرأس والوجه والصدر الأمر الذى معه تحتقن ملامحها وتبدو كالتى تعرضت لتيار من الهواء الساخن الجاف. الهبات الساخنة ليست مبالغة كما قد يظن البعض لكنها ظاهرة أثبت العلم أنها نذير لخطر قادم يتهدد القلب وشرايينه حتى إن تعويض الهورمون (الاستروجين) الناقص يعد علاجا لتلك الظاهرة إذا ما سببت مشكلة حقيقية للسيدة التى تعانى منها.

- العرق الغزير والذى قد يلازم الهبات الساخنة أو يحدث بدونها خاصة فى الليل.

- الإحساس بالإجهاد الدائم لأقل جهد يبذل مع فتور الهمة والإعراض عن العلاقة الزوجية الحيميمة.

- نقص القدرة على التركيز وتزايد ظاهرة النسيان ومشاكل الذاكرة.

- جفاف الجلد وجفاف إفرازات المهبل وربما الإحساس بألم غير مبرر.

- الإصابة بهشاشة العظام وربما زادت نسبة التعرض للكسور ومنها ما يمكن أن يبدو خطرا على الحياة مثل كسور الحوض وما قد يعقبها من مضاعفات البقاء فى الفراش لفترات طويلة مثل الالتهاب الرئوى.

- قد تتعرض المرأة لنوبات من آلام الذبحة الصدرية وربما الجلطة فى الشرايين التاجية للقلب أو شرايين المخ نتيجة انسحاب هورمون الاستروجين الذى كان حاميا لها فى فترات سابقة.

- تقلبات المزاج غير المبررة: الرغبة فى البكاء، الانفعال المبالغ فيه دون سبب يذكر، الإحساس بالضيق ومصاعب التنفس، اضطرابات غير مبررة فى الجهاز الهضمى كالرغبة فى القىء أو الإحساس بآلام مبهمة فى المعدة والأمعاء إلى جانب نوبات من الإسهال والإمساك.



< كيف يمكن علاج تلك الأعراض؟



يجب أن تشترك المرأة مع الطبيب فى مواجهة تلك الأعراض التى إذا ما وصلت إلى الحد الذى يهدد نوعية حياة المرأة فإن العلاج بالهرمونات البديلة تحت إشراف طبيب متخصص هو الحل المتاح.

هناك أيضا العديد من الملاحظات والإرشادات التى يمكن مناقشتها للحصول على نتائج أفضل لمواجهة مشكلات تلك المرحلة من العمر:

- الإكثار دائما من الفواكه والخضراوات الطازجة فى مقابل اللحوم وما يرافقها من دهون.

- الإقلال من الملح فى الطعام.

- الاحتفاظ بإيقاع سريع للحياة الاجتماعية فأخطر ما يمكن الإقدام عليه هو تلك المرحلة هو الابتعاد عن الناس والأحداث. المشاركة فى نشاطات جماعية مختلفة يحفظ على العقل ذاكرته ووظائفه الذهنية.

- محاولة فهم تلك المرحلة من عمر المرأة هو أهم ما يجب أن تفعله هى. الملاحظات الغذائية مثل تفادى الكافيين فى القهوة والشاى والكولا كفيل بتخفيف حدة الهبات الساخنة ومقاومة الأرق.

منتجات الصويا لها فعل الهورمون (الاستروجين) لذا فالاهتمام بها له أثر ملطف على معظم الأعراض القاسية التى تصاحب تلك الفترة الحساسة من العمر.

مراجعة الفيتامينات والمعادن الهامة لتلك المرحلة أمر يجب مناقشته مع الطبيب مثل الحاجة لفيتامين ب ١٢ والحديد.

انقطاع الدورة الشهرية لا يعنى انحسار الخصوبة ولا يمت لليأس بصلة إنما هو خريف يأتى بالنضج والحكمة فلتطل أيامه وتمتد علها تنأى بالشتاء فلا يدق الأبواب.

إذا أردتِ خريفا لا يعقبه شتاء أو يأس:

- اعتمدى فى طعامك على الفاكهة والخضراوات.

- احتفظى بنشاطك وداومى على الرياضة.

- حافظى على توقد ذهنك واشغلى بالك.

- احرصى على قدر كافٍ من النوم.

- كونى دائمًا إيجابية فى مواجهة الأحداث.

- احتفظى بعلاقات ودودة ودائمة مع من حولك.

أطعمة سوبر ستار للمرأة فى الخريف

السمك خاصة السلمون والتونة، منتجات الصويا السبانخ، البطاطا، اللوز، الأفوكادو، البنجر، زيت الزيتون، الرمان، العنب الأحمر، الفلفل الألوان، الطماطم خاصة الشيرى، عين الجمل مع زيت الزيتون.