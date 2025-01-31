 الهلال الفلسطيني يستلم 3 مواطنات مصابات في قصف الاحتلال مبنى في جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الفلسطيني يستلم 3 مواطنات مصابات في قصف الاحتلال مبنى في جنين


نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 9:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 9:27 ص

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في جنين استلمت 3 إصابات بشظايا القصف لمواطنات في الخمسينات من عمرهن.

وأكدت الجمعية، أن طواقمها استلمت المواطنات الثلاث من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

وكان طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الخميس، مبنى داخل مخيم جنين، بصاروخين، في وقت ما زال فيه طيران الاحتلال يحلق في سماء المخيم.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم بشكل كامل منذ 10 أيام، وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.


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