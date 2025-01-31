الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء قرار إنهاء أنشطة الأونروا

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دعت الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى إلغاء قرارها إنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس، اليوم الخميس، بشأن دخول قرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" حيز التنفيذ.

وقال مكتب الأمم المتحدة: "بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يقيد أعمال الأونروا الأساسية".

ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يأت الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.