استشهاد فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان في جنين، شمالي الضفة الغربية، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، وفقا لتقارير فلسطينية يوم الخميس.

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديًا قتل وآخر أصيب بجروح خطيرة خلال عملية في المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن السلطات الإسرائيلية أبلغت باستشهاد الفلسطينيين في جنين. ولم تعلن هويتهما حتى الآن.

كما أفادت التقارير الفلسطينية أن رجلا يبلغ من العمر 42 عاما قتل أيضا برصاص إسرائيلي في نابلس، شمال الأراضي الفلسطينية. وقد أصيبت زوجته في الحادث.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، استشهد 853 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ ذلك الحين في العمليات العسكرية الإسرائيلية، والمواجهات المسلحة، والهجمات المتطرفة. وفي الوقت نفسه، تزايدت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.