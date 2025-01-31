استطلاع: الدانماركيون يرفضون بيع جرينلاند لأمريكا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الدانمارك رفض 78% من المشاركين فيه بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة "يوغوف"وشمل أكثر من ألف شخص، إلى أن 46% من سكان الدانمارك يعتبرون الولايات المتحدة "تهديدا" لبلدهم.

وقبل يومين أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفتا "سيرميتسياج" في جرينلاند، و"برلينجسكي" الدانماركية أن 85% من سكان جرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، في 23 ديسمبر الماضي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن ضرورة أن تكون جرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.

كما أكد ترامب أن امتلاك السيادة والسيطرة على جرينلاند يمثل "ضرورة مطلقة"، ما أثار مجددا جدلا بخصوص نيته بشأن هذه المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك.

وادعى ترامب، في خطاب القسم بتاريخ 20 يناير الجاري، أن جميع سكان جرينلاند البالغ عددهم 57 ألفا يدعمون فكرة الانضمام للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، شدد رئيس وزراء جرينلاند ميوت بوروب إيغيدي على أن جرينلاند "ليست للبيع"، مؤكدا أن "جرينلاند ملك لشعب جرينلاند، نحن لسنا للبيع ولن نكون للبيع أبدا، لن نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدانمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد 2900 كيلومتر من الدانمارك.