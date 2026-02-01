من أغنية الطفولة إلى صفحات الكتاب، روت الكاتبة نيرمين مجدي رحلتها مع كتاب يا حبيبي تصبح على خير، مؤكدة أنه يمثل أول تعاون لها مع دار الشروق، وكاشفة عن وجود كتابين آخرين في الطريق خلال الفترة المقبلة.

وأعربت، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدة أنها تعلمت واستفادت كثيرًا، ليس فقط على مستوى الكتابة، وإنما أيضًا خلال مرحلة التحرير التي تولتها مدير النشر بالدار أميرة أبو المجد، بهدف إخراج الكتاب في صورة تناسب الفئة العمرية المستهدفة.

وأوضحت أن الكتاب اعتمد على تقديم المعلومة للطفل بأسلوب قريب منه، بلغة عربية بسيطة وسلسة تمزج بين السهولة والمتعة، وتساعد على إيصال الفكرة بشكل واضح وجذاب. وأشارت إلى أن الكتاب موجَّه للأطفال من سن ثلاث سنوات وما فوق، ويُعد كتابًا مثاليًا لوقت ما قبل النوم، حيث يدعو الطفل إلى أن يقول «تصبح على خير» لكل ما يحيط به، من القمر والنجوم إلى الأطفال في كل مكان حول العالم.

وتتنقل صفحات الكتاب، بحسب نيرمين مجدي، بين أطفال من بلدان مختلفة، كبارًا وصغارًا، لكل منهم طريقته الخاصة في النوم، بما يتيح للطفل التعرف على كلمات تمنحه الإحساس بالراحة والطمأنينة.

كما يتضمن الكتاب مشاهد لأفعال إنسانية طيبة، من طفل يحنو على جدته، إلى آخر يحتضن أخاه الصغير ليخفف عنه الألم، مرورًا بأطفال يجتمعون حول أختهم الصغيرة ويحتوونها. وأكدت أن الهدف الأساسي هو أن ينام الطفل وهو يشعر بالفرح والأمان، مهما كانت الظروف المحيطة به.

وأكدت أن الكتاب يركز بشكل أساسي على قيمة التعاطف، معتبرة أن تنمية هذه القيمة تمثل جوهر تجربتها في أدب الطفل، حيث تساعد رؤية الأطفال لأقرانهم في أماكن مختلفة من العالم، رغم اختلافهم عنهم، لكنهم يشبهونهم في المشاعر والاحتياجات، على بناء قدرة حقيقية على التعاطف مع أي طفل في أي مكان. وهي الرسالة الأساسية التي يسعى الكتاب إلى ترسيخها، من أجل بناء طفل أكثر إنسانية وانفتاحًا على العالم.

وعن الشرارة الأولى لفكرة الكتاب، أوضحت أنها تعود إلى طفولتها، حين كانت والدتها تعتاد أن تغني لها ولإخوتها أغنية «يا حبيبي تصبح على خير»، وهي العادة التي انتقلت معها لاحقًا إلى أطفالها. وأضافت أنها كانت تطمئن أطفالها وقت النوم عبر حكايات بسيطة عن العالم من حولهم، فتخبرهم أن القطة نامت، وأن الأطفال والجيران وبائع الشارع ناموا، حتى يشعر الطفل بأن العالم كله قد خلد إلى النوم، فيهدأ وينام هو الآخر.

وتابعت أنها تساءلت وقتها عن سبب غياب كتاب يحمل هذا العنوان البسيط والقريب من الجميع، ويتناول فكرة نوم الأطفال بطرق مختلفة، معتبرة أن الفكرة بدت واضحة ومنطقية ومحببة، وهو ما دفعها إلى كتابة النص وإرساله، لتجد تشجيعًا ودعمًا من دار الشروق، التي ساهمت في خروجه إلى النور.

وأشارت نيرمين مجدي إلى أن الكتابة للأطفال، رغم بساطتها الظاهرية، تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، مؤكدة أن تقليل عدد الكلمات يزيد من صعوبة الكتابة، لأن الكاتب يكون مطالبًا باختيار الكلمة الدقيقة في مكانها الصحيح، من دون زيادة أو إسهاب. وشددت على أن كل كلمة في أدب الطفل محسوبة، ولا توجد رفاهية كتابة سطر زائد أو جملة غير ضرورية.

وعن الرسومات، أوضحت أن النسخة الأولى من المشروع كان من المقرر أن تتولى رسمها الفنانة السورية الراحلة لجينة الأصيل، التي بدأت بالفعل العمل على الكتاب قبل أن تتوفاها الله، مؤكدة أنها كانت من عمالقة رسم أدب الطفل.

وأضافت أن أميرة أبو المجد بحثت عن فنان بديل، إلى أن وقع الاختيار على بريزادا جمالي، وهي رسامة إيرانية تدرس في بولونيا، واصفة الاختيار بالموفق والجميل.

وأكدت أن الرسم في أدب الطفل يمثل ما لا يقل عن 50% من العمل، موضحة أن الكاتب يؤدي دوره، لكن الرسام هو من يكمل العالم، ويخلق عالمًا موازيًا للنص، ويتخيل تفاصيل وشخصيات قد لا تكون مذكورة صراحة.

وأضافت أن الطفل يعيد قراءة الكتاب مرات عديدة، ومع كل قراءة يكتشف تفاصيل جديدة في الرسوم لم ينتبه إليها من قبل، وهو ما يمنح الكتاب حياة متجددة في كل مرة، ويجعل التجربة أكثر ثراء وعمقًا.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

تصبح على خير… تصبحين على خير… تصبحون على خير…

تلك الكلمات الدافئة يقولها الأطفال والكبار في كل مكان في نهاية كل يوم. هي كلمات رقيقة تجمع أطفال العالم وتؤكد لنا أنه رغم اختلافنا، فإن الكلمات الرقيقة والحب يوحداننا ويطمئناننا.

في كل صفحة من هذا الكتاب حكاية نوم جديدة تحت نفس القمر.