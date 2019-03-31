الأمين العام للأمم المتحدة: العالم سيظل متأثرا بالحضارة العربية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم سيظل متأثرًا بمساهمات الحضارة العربية، مشيرًا إلى دور العالم العربي في تعزيز الثقافة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ 30 بتونس، اليوم الأحد: «لقد لاحظنا مساهمة العالم العربي في الرياضات والفلسفة وعلم الفلك، وأنا أحب هذه المنطقة، ليس فقط بسبب التاريخ وإنما بسبب طريقة تعاملها مع اللاجئين».

وأردف: «وقد رأيت العديد من الدول العربية التي استضافت أمواجًا متتالية من اللاجئين، بينما أغلقت دول أخرى حدودها، وكأمين عام للأمم المتحدة عملت على تعزيز دور العالم العربي في لعب دور مهم لمحاربة الإرهاب».

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.