القضاء الأعلى العراقي: التحقيق مع مالكي عبارة الموصل منظور أمامنا

أفادت لجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة في الموصل اليوم الأحد، إن التحقيق مع مالكي العبارة التي تسببت في غرق العشرات، منظورة أمام القضاء؛ بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق- في بيان حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية اليوم - إن "لجنة التحقيقية المشكلة للنظر بحادث غرق العبارة أعلنت عن توقيف مالكي العبارة في محافظة اربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع، ومطابقته للشروط المطلوبة"، لافتا إلى أن اللجنة أجرت كشفا موقعيا للحادث، وقامت بربط الشكاوي الخاصة بالضحايا والمتضررين؛ لإكمال الإجراءات القانونية.

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول قد أعلن أول أمس الجمعة، عن اعتقال مالكي الجزيرة السياحية في الموصل بالتعاون مع الاسايش في محافظة إربيل.