أمير الكويت: مواجهة التحديات العربية تكون عبر تجاوز الخلافات وتعزيز التماسك

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه «كنا نشير في اجتماعتنا السابقة بأننا نمر بظروف حرجة، وتحديات خطيرة، واليوم لا ينبغي الاكتفاء بهذا الإشارة».

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد، أنه ينبغي التأكيد على أن مواجهة هذه الظروف، والتصدي لها، يكون عبر الالتزام بتوحيد المواقف وتعزيز التماسك العربي، وتجاوز الخلافات وتطوير العمل التنموي المشترك.

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.