الاشتراكيون الديمقراطيون منفتحون لمشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية

يبدو أن تحالف الاشتراكيين الأوروبيين بالاتحاد الأوروبي منفتح أمام مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل.

وقال أودو بولمان زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البرلمان الأوروبي، إنه ينبغي أن تجري بريطانيا استفتاء ثانيا إذا ظل برلمانها في طريقه المسدود بشأن كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه حقهم غير القابل للتصرف لأن يشاركوا في انتخابات البرلمان الأوروبي". وقال إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي فإنه طالما ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فلا يوجد "بديل".

وتضع التصريحات الاشتراكيين الديمقراطيين على خلاف مع الكتلة الرئيسية الأخرى في البرلمان الأوروبي، وهي تحالف حزب الشعب الأوروبي المحافظ.

ورفض مانفريد فيبر رئيس حزب الشعب الأوروبي، بشدة فكرة مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وقال فيبر في نورنبرج "إذا كانت دولة تريد الرحيل من الاتحاد الأوروبي، فحينئذ لا يمكن أن يكون لها أي نفوذ آخر في تشكيل الاتحاد".

وتستعد بريطانيا حاليا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل، ما لم يطلب البرلمان في البلاد فترة تمديد طويلة ما قد يجبره على المشاركة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في مايو.

وسيتعين على الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد الأوروبي الموافقة على أي طلب تمديد.