أبو الغيط: التقدم بمشروع لمجلس الأمن بعدم شرعية قرار الجولان الأمريكي

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزراء الخارجية العرب بضرورة العمل بكل السبل لمجابهة الاعتراق الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وتكثيف الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف خلال إلقائه البيان الختامي لقمة تونس الخاص بالجولان، مساء الأحد، أن الدول العربية ستتقدم مشروع قرار لمجلس الأمن، وتسعى لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان قرار الجولان الأمريكي.

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.