سكان «بدخشان» الأفغاني ينتقدون الحكومة لسقوط «أرغانج خوا» في أيدي «طالبان»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد سكان إقليم "بدخشان" الواقع شمال أفغانستان اليوم الأحد، الحكومة الأفغانية وقوات الأمن لسقوط منطقة "أرغانج خوا" في أيدي حركة "طالبان" قبل ساعات.

وقال سكان الإقليم إن المنطقة سقطت في أيدي عناصر حركة "طالبان" بسبب إهمال الحكومة المركزية والمحلية، وأضافوا أنهم قادرون على حماية أمنهم إذا لم تستطع الحكومة تحمل هذه المسئولية والقيام بدورها.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله "إن القوات انسحبت مؤقتا من المنطقة لمنع وقوع ضحايا".

من جانبهم، أكد مسئولون محليون سيطرة مقاتلي حركة "طالبان" على المنطقة ومقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن.

يشار إلى أن منطقة "أرغانج خوا" تقع بالقرب من مدينة "فايز أباد" عاصمة إقليم "بدخشان"، وتعد ونقطة اتصال بين وسط الإقليم و10 مناطق أخرى.