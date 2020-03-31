وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات لصرف المعاشات

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعدادت الخاصة بصرف المعاشات صباح الغد.

ونسقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البريد المصرى ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة، بتجهيز ساحات المدارس ومراكز الشباب لاستقبال أصحاب المعاشات.

وتم وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة؛ لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية.

وتتلقى وزيرة التضامن الاجتماعي تقارير على مدار الساعة من مناطق الهيئة القومية للتامينات علي مستوى الجمهورية للتأكد من الاستعداد بشكل كامل ليدأ الصرف غدا الاربعاء.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت خطة صرف معاشات ابريل والتي نصت علي آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل علي أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة علي حسابات في البنوك من غدا الموافق ١ ابريل.