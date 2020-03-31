تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بدعوى توفير فرص عمل لهم .

عقب قيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد. الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالداخل بمنطقة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، والزعم بقدرته على توفير فرص عمل للشباب بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وأعلن ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا من راغبى إيجاد فرص عمل لهم. وضبط بحوزته بمقر الشركة المشار إليها ( كمية من إستمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الإلتحاق بالوظائف ،كمية من إستمارات طلب الحصول على فرص عمل خالية من البيانات ، مجموعة من خطابات الترشيح مدون بها أسماء العديد من ضحاياه ، مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد)

كما تم الإستدلال على 28 مواطن من المجنى عليهم وبسؤال ٣ منهم قرروا بقيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء من أحدهم على مبلغ مالى قدره ( 7000 جنيه ) ، ومن الآخران على مبلغ ( 1000 جنيه ) بزعم إيجاد فرص عمل لهم داخل البلاد دون الوفاء بذلك.بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .