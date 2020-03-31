قال الدكتور حسين خضر رئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن كورونا هي مجموعة مكونة من سبعة فيروسات منها المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف خضير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكيم في بيتك»، مساء اليوم الثلاثاء، أن كورونا المستجد، من الفيروسات التي تصيب الحيوانات في الأساس، ذاكرًا أن له ثلاث خواص تزيد من خطورته وهي سرعة انتشاره، وسرعة تحوره، بالإضافة إلى سرعة انقسامه.

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد يتأقلم مع خلايا الإنسان، ما يجعل الجهاز المناعي عاجزًا عن التعامل معه، وينتقل سريعًا من الجهاز العلوي «الحلق»، إلى القصبة الهوائية والرئة، قائلا إن نتيجة لعدم استخدام الجهاز المناعي لخط دفاعه الأول وهو «مضادات الفيروسات»، فإن الفيروس يتكاثر بشكل هائل، ويدمر خلايا الجسم، ما يسبب الوفاة.

وتابع رئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الحامض النووي لفيروس كورونا المستجد كبير، مما يجعله يتشكل ويتحور وتتغير صفاته، ويؤدي إلى عدم تعرف خلايا أجسام بعض الأشخاص عليه، فتحدث لديهم صدمة في الجسم واضطرابات في بعض أجهزته.