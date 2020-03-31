جوايدو: اقتراح أمريكا بتشكيل حكومة انتقالية هو «الخيار الوحيد»

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، إلى قبول اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة انتقالية مقابل رفع العقوبات، قائلا إنه "الخيار الوحيد لتخطي الأزمة".

وقال جوايدو إنه يتعين على مادورو أن "يتحمل المسؤولية ويقبل العرض المقدم من المجتمع الدولي"، مضيفا أنه "الخيار الوحيد لتخطي الأزمة، سنفعل كل شيء للحفاظ على أرواح شعبنا".

وتعاني فنزويلا، التي تم تسجيل 135 حالة إصابة بها على الأقل بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، من أزمة اقتصادية طاحنة تسببت في نزوح جماعي من البلاد، كما أن نظام الرعاية الصحية فيها مهترئ، في ظل النقص الحاد في الأدوية والإمدادات.