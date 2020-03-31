عبد الغني: اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة «مظلومة»

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم، أن اللجنة الخماسية "مظلومة" بسبب الهجوم الشديد عليها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس الجبلاية ينفذ قرارات الاتحاد الدولي.

وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "اللجنة الخماسية "مظلومة"، الاتحاد الدولي لديه خطة أن مراكز الشباب لاتشترك مع الأندية المحترفة، اللجنة تنفذ قرارات الاتحاد الدولي، وملهاش أنها تطرح أفكار، أندية الدوري الممتاز ليست محترفة حتى الآن، الاتحاد الدولي طلب تقليل عدد الأندية في الجمعية العمومية، اللجنة تدير تحت إشرف الاتحاد الدولي".

وأوضح: "بند 8 سنوات، خالد لطيف وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح، سيتم تطبيق البند عليهم، ولايطبق بأثر رجعي، البند مطبق بشكل رسمي".

وتابع: "24 اتحاد اشترك في كأس أمم إفريقيا، لم يذهب أحد منهم سوى الاتحاد المصري، لم يكن من نصيبنا البطولة، ولم نستضف البطولة لكي نفوز بها، قدمنا استقالتنا من اتحاد الكرة من أجل تهدئة الرأى العام في البلد، نحن فداء البلد، لم يكن لدينا منتخبا من الأساس لكي نفوز بالبطولة، محمد صلاح ليس بـ 100 رجل ويد وعقل، ومحمد الشناوي كانت أول مشاركة له في بطولة كأس أمم إفريقيا، شارك في كأس العالم وخسرنا كل المباريات ولم يشارك في إفريقيا سوى في 5 مباريات، وأحمد حجازي لم يكن في مستواه، كأس العالم اقيم في روسيا ولم تحصل على البطولة ، أمم إفريقيا الماضية كانت في الجابون ومنتخبها لم يحصل على البطولة، كنا أبطال إفريقيا، هل سنظل نحصل على بطولة إفريقيا دائمًا".

وواصل: "جميع مدربي المنتخبات مهمتهم صعبة أن لم يكن يمتلك فريق قادر على الفوز به، لايوجد مدرب وطني قادر على قيادة الفراعنة في الوقت الحالي، لايوجد أمر واقع (اللي حطني أمام الأمر الواقع هو من يختار ذلك).

وكشف: "نادي المقاولون العرب تمسك بمحمد صلاح، أول ما شوفت محمد صلاح قولت لوكيله مين ده، ليرد علي محمد شيحة، ده هيبقى احسن لاعب في مصر".

واختتم: "صلاح كان لاعب مميز في بدايته، واحترافه في سويسرا كان نقطة فارقة، ورمضان صبحي لم ينجح بسبب ذهابه للدوري الإنجليزي مباشرة، اللاعب المصري شخصيته لا تناسب الأحتراف بهذا الشكل".