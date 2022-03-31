برومو مسلسل بابلو يتخطى حاجز المليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة

يستعد الفنان حسن الرداد لعرض مسلسله "بابلو" الذي يخوض به السباق الرمضاني، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد حماقي، ويشاركه البطولة نجلاء بدر وسوسن بدر، ومصطفى فهمي وسلوي عثمان، وقد تخطي برومو المسلسل حاجز المليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.



وصرح حسن الرداد، بأنه استعد لشخصيه "بابلو" بأداء تدربيات مكثفة لفترة طويلة حتى يقترب من شكل الشخصية حيث يحتوي المسلسل على مشاهد أكشن صعبة ومعقدة تدرب عليها طويلا.



وأضاف: "الأكشن يختلف من شكل لآخر فالأكشن الشعبي يختلف عن الأكشن العادي، وخضعت لنظام غذائي أغلب أوقات السنة للمحافظة على لياقتي البدنية".



وعن المنافسة بمسلسل بابلو هذا الموسم، أكد الرداد أنه لا يخشى تلك المنافسة أبدا بل يراها ظاهرة صحية فالعمل الجيد يفرض نفسه.