خالد ميري: العبقري اللي خلى صلاح يشوط أول ضربة جزاء لازم يتحاسب

في مباراة السنغال

قال الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، إن لاعبي المنتخب الوطني أدُّوا ما عليهم خلال مباراة السنغال التي أجهضت حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي



وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" عبر شاشة "صدى البلد"، أن ضربات الترجيح انحازت للسنغال للمرة الثانية ضد منتخب مصر (بعدما كان حقّق أسود الترينجا الفوز على الفراعنة في نهائي كأس أمم إفريقيا الشتاء الماضي.



وتابع: "واجهنا ظروفًا صعبة لكن خسرنا.. مش عارف مين العبقري صاحب فكرة إن محمد صلاح يشوط أول ضربة فلما يضيعها معنويات اللاعيبة تنهار.. أعتقد اللي عمل كده لازم يتحاسب".



وأوضح أن المنتخب يضم الكثير من اللاعيبن من صغار السن، يجب البناء عليهم، معتبرًا أن المنتخب في حاجة لمدرب يبني للمستقبل.



وأشار إلى أن المنتخب في حاجة لمدرب وطني، واصفًا البرتغالي كارلوس كيروش بأنه مدرب خبير لكنه عنيد، وفق تعبيره.