روسيا تعرض تصدير النفط إلى الهند بخفض كبير في الأسعار

قالت مصادر مطلعة إن روسيا تعرض على الهند منحها تخفيضات كبيرة في أسعار تصدير النفط الروسي إلى الهند، في ظل تزايد الضغوط الدولية على روسيا بهدف الحد من صادراتها النفطية على خلفية الحرب التي تشنها موسك ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول إن روسيا التي تخضع لعقوبات دولية صارمة بسبب غزو أوكرانيا تعرض تصدير خام الأورال الروسي القياسي إلى الهند بتخفيضات تصل إلى 35 دولار من سعر البرميل قبل نشوب الحرب، بهدف تصدير المزيد من الشحنات إلى السوق الهندية.

وأشارت بلومبرج، إلى أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع منذ نشوب الحرب في أوكرانيا بنحو 10 دولارات للبرميل وهو ما يعني أن الهند ستحصل على خفض كبير في سعر الخام الروسي، مقارنة بالأسعار الحالية.

وترغب روسيا في تصدير 15 مليون برميل نفط خام إلى الهند خلال العام الحالي كبداية، في حين تجري المحادثات بين الجانبين على المستوى الحكومي.

يذكر أن الهند وهي ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا، من بين عدد محدود من الدول التي ضاعفت وراداتها من النفط الروسي متحدية الضغوط والعقوبات الدولية.

ويتدفق الخام الروسي بغزارة إلى آسيا في ظل ابتعاد المشترين في أوروبا والولايات المتحدة عن النفط الروسي نتيجة العقوبات الغربية.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس إن الحكومة الهندية تدرس مقترحا من روسيا لاستخدام نظام طوره البنك المركزي الروسي لتسوية المدفوعات الثنائية بين البلدين يكون بديلا لنظام تسوية المدفوعات الدولية سويفت الذي تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت المصادر، إن المقترح الروسي يتضمن تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي الروبل الروسي والروبية الهندية باستخدام نظام التراسل "إس.بي.إف.إس" الروسي، مضيفة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته مجددا خلال زيارة وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف للهند اليوم الخميس.

يذكر أن الهند حريصة على استمرار التبادل التجاري مع روسيا التي تعتمد عليها بشدة في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي الأقل سعرا حاليا مقارنة بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق العالمية.