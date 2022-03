وزير التعليم العالي يطلق فعاليات الموسم الرابع لسباق (رالي السيارات الكهربائية)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحرص على تنمية الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات، لافتًا أن طلاب الجامعات المشاركة في لسباق "رالي السيارات الكهربائية EVER 2022"، هم الذين قاموا بتصنيع هذه السيارات، والتي تتمتع بدقة عالية في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن طلاب الجامعات المصرية أثبتوا قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتحويل الحلم إلى حقيقة، لافتًا إلى أنه يجري إختيار هؤلاء الطلاب وفقًا لعدد من المعايير، إضافة إلى إجراء اختبارات عقلية، وتقيس الثبات الانفعالي، و رياضية، إضافة إلى الوزن، والصحة الرياضية بشكل عام للمشاركة في هذا السباق.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال إطلاق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، فعاليات الموسم الرابع لسباق "رالي السيارات الكهربائية EVER 2022" بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإشراف مركز الإبتكار بـجامعة عين شمس.

وأشرف على فعاليات السباق الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بـكلية الهندسة بجامعة عين شمس، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وتنافس في السباق 22 فريق من مختلف الجامعات المصرية بواقع 1120طالبًا وطالبة، جرى تدريبهم جيدًا لإتاحة فرص التصنيع للفرق الأكفأ، وهم الفرق الذين تقدموا بالتصاميم النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة في المسابقة، بعد أن خضعوا لمرحلة التدريب الفني، وورش العمل، ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالي السيارات الكهربائية.

الجدير بالذكر أن "رالي السيارات الكهربائية EVER 2022" يعد أحد البرامج الضخمة التي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأطلق من خلال الأكاديمية منذ عام 2017في مجال صناعة السيارات، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج .