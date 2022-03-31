تقارير: الأمن يستدعي العشرات من نواب البرلمان المنحل في تونس للتحقيق

قال رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية في البرلمان عماد الخميري اليوم الخميس إنه تمت دعوته للتحقيق معه من قبل السلطات الأمنية، بعد ساعات من قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.



وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن العشرات من النواب وجهت لهم بالفعل دعوات للمثول أمام السلطات الأمنية ومن بينها وحدات مكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم.



ولم تصدر من السلطات أي معلومات بشأن هذه التحقيقات الأمنية.



وأفاد عماد الخميري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.



ويأتي التحقيق مع الخميري وغيره من النواب بعد أن عقد البرلمان المجمد جلسة عامة افتراضية وصوت بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو 2021 بما في ذلك تجميده البرلمان.



وقرر عقب ذلك سعيد حل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي واتهم نواب البرلمان المجمد بالتآمر على أمن الدولة والتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة.



وكتب الخميري في تدوينته "ما الذي كان في مداخلاتنا سوى الدعوة لحوار وطني وتغليب المصلحة العليا للبلاد والرجوع عن هذا المسار الهلاميّ التعسفيّ الذي بُني على المغالبة والتشفّي وتجاوز الدستور".