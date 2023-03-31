إمام عاشور: عزمت اللاعبين على «فسيخ» في أسوان.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم يرى إمام عاشور لاعب الزمالك السابق ونادي ميتييلاند الدنماركي حاليا، إن الزمالك هو من سيحقق لقب الدوري هذا الموسم.

وكان إمام عاشور ضيفا في برنامج رامز نيفير إند عبر إم بي سي مصر، وبعد اكتشاف المقلب، طلب رامز من أمام عاشور الاعتذار لمحمود الخطيب ووليد سليمان وجمهور الأهلي.

وقال إمام:" أنا أسف يا كابتن بيبو .. أنا أسف يا كابتن وليد سليمان .. أنا أسف يا جمهور الأهلي".

وأشار إمام عاشور إلى إن الزمالك هو من سيحقق لقب الدوري، وسأله رامز (بأمارة إيه؟.. انتوا الكام في الدوري) رد إمام قائلا:" السادس في الترتيب.. وبأمارة 2 دوري".

وقبل اكتشاف إمام عاشور للمقلب قال خلال تصريحاته مع مذيعة البرنامج، إن لاعبي الزمالك أكلوا فسيخ بعد مباراة الزمالك أسوان.

ووجه رامز سؤالا للاعب الزمالك السابق.. مين عزم اللاعبين على فسيخ ورنجه في أسوان؟ ليرد قائلا:" أنا اللي عزمت اللاعبين على الفسيخ".

وأشار إمام عاشور إلى إنه إذا طلب من المساعدة في غرامته سيساعده قائلا:"اديله عينيا".. ليرد رامز ضاحكا قائلا:" إحنا بنلم لكهربا دلوقتي".