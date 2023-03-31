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تقارير.. اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع كريم بنزيما

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 3:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 3:08 ص

كشف بعض التقارير الإعلامية السعودية، عن آخر تطورات المفاوضات بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ونادي اتحاد جدة، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد كريم بنزيما مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا مع أي نادٍ.

ووفقًا لـ قناة «SBC» السعودية، فإن بنزيما اقترب بقوة من اللعب في الدوري السعودي بالموسم الجديد، بعد أن وصلت المفاوضات مع اتحاد جدة إلى مراحلها الأخيرة.

وأضافت القناة السعودية أن الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع بنزيما، موضحة أن اللاعب سيكون اتحاديًا بنسبة 90% في الموسم الجديد.


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