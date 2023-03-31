بريطانيا تقترب من الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي

رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باحتمال انضمام بلاده إلى تكتل اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والذي يضم 11 دولة ، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق على الانضمام يوم الجمعة كاقرب وقت .

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تنضم المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، حيث انها تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء جدد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال سوناك للصحفيين اليوم الخميس، خلال زيارة إلى هيئة الطاقة الذرية البريطانية في أوكسفورد شاير ، شمال لندن، :" أحرزنا تقدما رائعا في المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ لكننا لم نصل إلى هناك بعد ".

وأشارت بلومبرج إلى أن بريطانيا ستصبح أول عضو جديد في الاتفاقية منذ إنشاء التكتل قبل خمس سنوات. ومن بين الأعضاء الآخرين بروناي وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وأوضحت بلومبرج أن المملكة المتحدة لديها بالفعل اتفاقات تجارية ثنائية مع أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتفاقية البالغ عددها 11 دولة ، لكن الانضمام إليها سيسهل بشكل أكبر حركة التجارة مع تكتل من الدول يمثل نحو 13٪ من الناتج الاقتصادي العالمي.