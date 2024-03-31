مواصلة مسيرات عيد الفصح من أجل السلام في جميع أنحاء ألمانيا

يعتزم متظاهرون في العديد من المدن في جميع أنحاء ألمانيا مواصلة مسيرات السلام التقليدية في عيد الفصح اليوم الأحد.

ووفقا لشبكة السلام التعاونية، يخطط المنظمون لفعاليات في مدينتي هاله وفرانكفورت المطلة على نهر الأودر الشرقيتين على الحدود البولندية، على سبيل المثال.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي البلاد من المقرر أن تشق مسيرات عيد الفصح طريقها من مدينة إيسن إلى بوخوم.

شعار مسيرات عيد الفصح هذا العام هو "الآن أكثر من أي وقت مضى - معا من أجل السلام".

ووفقا للمنظمين، فإن القضايا المحورية للمسيرات تدور حول المطالبة بالمفاوضات في حرب روسيا ضد أوكرانيا وحرب غزة. ويطالب المتظاهرون أيضا بنزع السلاح النووي وينتقدون ارتفاع الإنفاق على الأسلحة.

وخرج آلاف المشاركين بالفعل إلى الشوارع في 70 مدينة ألمانية أمس السبت.

وفي كولونيا على سبيل المثال، أفادت الشرطة بأن حوالي 300 مشارك تجمعوا في ساحة رونكاليبلاتس، وهي ساحة قريبة من الكاتدرائية، تحت شعار "من أجل نقطة تحول مدنية: أوقفوا الحروب، أوقفوا التسلح!".

واستخدم المتظاهرون في الشعار المصطلح الذي صاغه المستشار أولاف شولتس "Zeitenwende"، أو نقطة التحول في سياسة الدفاع الألمانية بعد وقت قصير من شن روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

وخرجت مسيرات عيد الفصح التقليدية في ألمانيا من رحم حركة السلام الأوروبية التي نشأت في القرن الماضي والتي دعت إلى نزع السلاح النووي واحتجت على سباق التسلح، مع تنظيم أول مسيرة بعيد الفصح في بريطانيا عام 1958.

وهذا العام يطالب المتظاهرون في ألمانيا أيضا برفض مبدئي أكبر لمنطق الحرب والعسكرة.