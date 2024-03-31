نتنياهو يعلن إقرار خطط اجتياح رفح: سنخلي المدنيين ونُدخِل المساعدات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أقرّ خطط اجتياح (جيش الاحتلال) لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وزعم خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الأحد، أنه سيتم إخلاء المدنيين وإدخال المساعدات، موضحًا أن إكمال العمليات سيتطلب وقتًا.



وأشار إلى أنه قواته ستدخل رفح بهدف ما سمّاه القضاء كتائب حماس، موضحًا أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق انتصار من دون دخول مدينة رفح.



ولفت إلى أنّ هذه الخطوة أساسية وضرورية من أجل إعادة (الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة).



وادعى أنه يُقدِّر ما وصفه بالوضع المأساوي لعائلات الأسرى، وزعم أنه يشاطرهم القلق على مصير أبنائهم.



ولفت إلى أنه سيفعل كل شيء من أجل إعادة الأسرى والمحتجزين إلى إسرائيل، موضحًا أن الجهود مستمرة طوال الوقت.