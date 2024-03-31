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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني على تشكيل الحكومة الجديدة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 11:16 م
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنياً لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤكداً حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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