 الهند: مقتل 4 أشخاص إثر عاصفة تسببت في دمار بولاية البنغال الغربية - بوابة الشروق
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الهند: مقتل 4 أشخاص إثر عاصفة تسببت في دمار بولاية البنغال الغربية

نيودلهى - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 7:33 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 7:33 م


لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 70 شخصا عندما تسببت عاصفة في إحداث دمار في أجزاء من ضاحية جالبايجوري بولاية البنغال الغربية بشمالى الهند اليوم الأحد، حسبما قال مسئولو هنود.

وأوضح المسئولون أن العديد من المنازل تضررت جراء العاصفة التى اقتلعت الأشجار وأسقطت أعمدة الكهرباء، حيث دمرت الرياح القوية معظم مناطق الضاحية الرئيسية والعديد من المناطق في حى مايناجوري.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن المسئولين، قولهم إن من بين المناطق الأكثر تضررا راجارهات وبارنيش وباكالي وجورباكدي ومادابادانجا وسابتيباري.

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