الجيزة: الدفع بـ750 أسطوانة بوتاجاز لمواطني كرداسة

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة، بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقامت محافظة الجيزة، وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة 750 أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.



ووجه المحافظ، مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون أسطوانات البوتاجاز بالمركز، والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل على المواطنين.