العراق يوقع مع شركتي سيمنز وشلمبرجر مذكرة تفاهم لاستثمار الغاز

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط، حيان عبدالغني، بأن وزارة النفط وقعت اليوم الأحد على مذكرة تفاهم مع شركتى سيمنز إنرجي الألمانية، وشلمبرجر الأمريكية لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب في الحقول النفطية لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال وزير النفط، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجر، "أن وزارة النفط تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات".

وأوضح أن وزارة الكهرباء العراقية سبق وأن وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز إنرجي الألمانية لدعم قطاع الطاقة في العراق.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في بغداد ماكسيميليان راش، بالتعاون المشترك بين ألمانيا والعراق والعمل على دعم العراق لتحسين واقع الطاقة، وتقليل الانبعاثات والسعي إلى توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى.

فيما قال مدير فرع شركة سيمنز إنرجي في العراق، مهند الصفار، "إن هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لإيقاف حرق ومعالجة الغاز، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة، إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة".

في حين أكد وكيل وزارة النفط لشئون الغاز عزت صابر، أن المذكرة تاتي ضمن سعي الوزارة إلى إبرام المزيد من العقود للإسراع في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب من الحقول النفطية ومعالجتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، للإسهام في دعم قطاع الطاقة الكهربائية وتوفير النفقات المالية والحفاظ على البيئة.

كما ذكر المدير العام لشركة شلمبرجر في العراق، وسام العظم، أن شركتي سيمنز وشلمبرجر ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة باستخدام أحدث التقنيات.