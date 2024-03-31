زعيم حزب الشعب الأوروبي: حظر سيارات الاحتراق الداخلي خطأ فادح تستفيد منه الصين

تستفيد الصين من سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، حسبما صرح المشرع الألماني وزعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، الذي يؤيد استمرار محركات الاحتراق الداخلي.

يذكر أن فيبر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، يتزعم أيضا الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال فيبر: "من الواضح أن حظر محرك الاحتراق الداخلي كان خطأ فادحا في السياسة الصناعية تستفيد منه الصين".

وأضاف السياسي المحافظ في التصريحات المنشورة اليوم الأحد: "نريد تصحيح هذا بعد الانتخابات الأوروبية".

وتأتي تصريحات فيبر في إشارة إلى قرار اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بحظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، على الرغم من جهود برلين لمنع هذا القرار.

وتعد ألمانيا منتجا رئيسيا للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، كما أن صناعة السيارات تعد قطاعا رئيسيا في الاقتصاد الألماني.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت مؤخرا أن القرار الخاص بحظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ستتم مراجعته في عام 2026.

وأعرب فيبر عن اعتقاده بأن "الاتفاق الأخضر"، وهو الاسم الذي يطلق على تدابير سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، لا يجب أن يتحول إلى اتفاق خاص بالصين، مشيرا إلى العدد المتزايد من شركات صناعة السيارات الكهربائية من الصين التي تدخل السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن شركات السيارات الألمانية بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو، تخلفت عن الشركات الصينية المنافسة في مبيعات السيارات الكهربائية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أن الألمان يقبلون ببطء على اقتناء السيارات الكهربائية حيث وصل عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي تعمل بالبطاريات والتي تم ترخيصها حتى مطلع يناير الماضي إلى 1.41 مليون سيارة، وهو ما يعني أن هناك سيارة واحدة من هذه السيارات صديقة البيئة بين كل 35 سيارة على الطرق الألمانية.

ومن المحتمل تباطؤ النمو في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 بسبب إلغاء صرف الدعم الحكومي المخصص لشراء هذه السيارات إذ إن مجموع ما تم ترخيصه حديثا من هذه السيارات في يناير وفبراير وصل إلى أقل من 50 ألف سيارة، وهو رقم يقل بشكل كبير عن المعدل السنوي المسجل في العام السابق.

ومع ذلك، يأمل الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يشارك حزب الخضر فيه، في وجود 15 مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2030.