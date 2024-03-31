وجه الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لفترة الولاية الرئاسية الجديدة.

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الأحد، عن سعادته البالغة باهتمام الرئيس السيسي بالإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الجديدة في القطاع.

وقال إن «الاهتمام بالتعليم في كل مراحله» الأولوية الأولى في تلك المرحلة، مضيفًا: «الشخص المتعلم هو من يفكر في أشياء جديدة، ويفتح آمالًا وأبوابًا جديدة، ولذلك أرجو زيادة اهتمام الرئيس بالتعليم وخاصة الجامعي».

وأضاف: «نقول للناس في الجامعات إننا ننتظر منكم الارتقاء بمستوى البلد عن طريق الأبحاث التي تقومون بها بعد التخرج، لذلك أعتقد أن الاهتمام بالتعليم وخاصة الجامعي يساعدنا على التفاعل مع العالم كله، ومهم جدًا في الفترة المستقبلية».

ويستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، لفترة الولاية الرئاسية الجديدة.

ووفقا للمصادر البرلمانية، ستعقد تلك الجلسة الخاصة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل.