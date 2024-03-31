إصابة 12 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالتجمع في القاهرة

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أصيب 12 شخصا بجروح وكدمات بالجسد، إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بشارع التسعين بمنطقة التجمع في القاهرة، بالقرب من النادي الأهلي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة أمن وحراسة مع سيارة نقل بآخر شارع التسعين.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، كما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش ورجال المرور لتسيير حركة الطريق.

وبالوصول لمكان الحادث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أزالت القوات الأمنية مخلفات الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.