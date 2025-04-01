 محافظ الوادي الجديد يقدم تهنئة العيد للمرضى بمستشفى الداخلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يقدم تهنئة العيد للمرضى بمستشفى الداخلة

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 11:03 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على زيارة مستشفى الداخلة العام؛ للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه السيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى وهنأهم بحلول العيد، كما قدّم لهم الهدايا العينية والنقدية مُتمنيًا لهم الشفاء العاجل. كما تفقّد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بانتظام تواجد الأطقم الطبية خلال أيام العيد؛ لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

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