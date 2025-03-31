أكد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن مواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ستكون غاية في القوة والصعوبة.

وقال كرونسلاف يوريتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الجيش الملكي فريق قوي وكبير في قارة أفريقيا، ولديه من الخبرات القارية، ونحن كذلك في بيراميدز نمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ولدينا الدافع والحافز لمواصلة المشوار نحو النهاية بعد الوصول لمرحلة مهمة في البطولة القارية".

وأضاف المدرب الكرواتي: "لقد شاهدت العديد من المباريات لفريق الجيش الملكي وأعلم عنه الكثير من نقاط القوة ونقاط الضعف التي سأعمل على استغلالها في وجود لاعبين رائعين لديهم القدرة والرغبة على مواصلة النجاح في جميع البطولات، في ظل المرحلة الرائعة التي وصل إليها بيراميدز في البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم".

وتابع: "بيراميدز يلعب في أكثر من بطولة هذا الموسم في أوقات متقاربة ومن الضروري التعامل بحذر في هذا الأمر وخلق الدوافع لدى اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة المشوار".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية بأنه رغم ضيق الوقت ولعب أكثر من بطولة، إلا أن الإصابات لم تكن كبيرة، وبالتالي جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الجيش الملكي، ولديهم رغبة في تحقيق النجاح، والفوز بنتيجة تسهل مباراة الإياب في المغرب".

وأتم كرونسلاف يوريتشيتش تصريحاته قائلًا: "الجيش الملكي بالفعل لديه خبرات قارية مقارنة بنادي بيراميدز الذي يلعب نسخته الثانية فقط في دوري أبطال إفريقيا، ورغم وجود لاعبين أصحاب خبرات فإن هناك فارق بين النادي واللاعبين، ولكنني أثق بشدة في لاعبي فريقي وقدرتهم على الفوز وتقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة تؤمن العبور للدور نصف النهائي".