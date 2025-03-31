إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إقبالا محدودًا من المواطنين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط نسب إشغالات متفاوتة الكثافة تتراوح ما بين 20% إلى 25% في أغلب الشواطئ.

ويسود محافظة الإسكندرية، طقس ربيعي حار نهارًا، معتدل ليلًا، إذ تراوحت درجات الحرارة ما بين 30 للعظمى و16 للصغرى، فيما يشهد البحر المتوسط اضطرابا في الملاحة البحرية وتتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، متأثرة بارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار.

وعقب أداء صلاة العيد، قصدت بعض الأسر شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، والبالغة نحو 52 شاطئًا، ممتدًا من منطقة أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وذلك تزامنًا مع رفع الرايات الصفراء، وسط طقس ربيعي معتدل.

الجدير بالذكر أن رفع الرايات الصفراء يُشير إلى وجود بعض الاضطرابات في حالة البحر، ولكنها تسمح بنزول المياه والسباحة، شريطة اتخاذ كل سُبل الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

ويُشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة سجلت إقبالا ملحوظًا يصل إلى 25%، بينما شهدت شواطئ القطاع الغربي إقبالًا ضعيفًا يصل إلى 5%.