الأهلي يعلن استكمال مشواره في الدوري بعد تخفيف عقوباته في القمة

أعلن نادي الأهلي استكمال مشواره في بطولة الدوري المصري للموسم الجاري بعد تخفيف العقوبات الموقعة ضده نتيجة انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي.

وأشار الأهلي في بيان رسمي في الساعات الأولى من يوم الإثنين "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية"

وأضاف الأهلي في بيانه "إزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت بيانا مساء الأحد تشير فيه إلى الاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما أمام الزمالك بنتيجة 0-3 وتغريمه ماليا نتيجة الخسائر التسويقية من عدم إقامة المباراة مع حذف العقوبة الثالثة بخصم ثلاث نقاط أخرى إضافية من رصيده بنهاية الموسم.

وكانت إدارة الأهلي تقدمت بمذكرتين قانونيتين للجنة الأولمبية المصرية ورابطة الأندية المحترفة بعد رفض شكاوى سابقة لنفس الجهتين وطعنا على العقوبات أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة.