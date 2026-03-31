رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان جهود البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته الخطيرة على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولتي الإمارات وقطر ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجهود البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك؛ بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وأمس الاثنين، بحث أمير دولة قطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول القادة، خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة جدة، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفقا لبيان الديوان الأميري القطري.

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش استمرار العدوان الإيراني على دول الخليج والمنطقة، وما يفرضه من تحديات متنامية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك انعكاساته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

كما تبادل القادة الثلاثة وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق حيال مختلف المستجدات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الدول الشقيقة، ويعزز مصالحها المشتركة.

وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد التوترات الإقليمية، في ظل هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة على دول خليجية منذ 28 فبراير الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتقول طهران إن الهجمات تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، واصفة إياها بأنها «رد عسكري» على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، بيد أن هذه الهجمات تسببت، بحسب تقارير رسمية، في أضرار بمنشآت مدنية في عدد من دول الخليج، من بينها مطارات وموانئ ومبان بعضها سكني.