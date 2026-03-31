نشطاء حقوق الإنسان ينتقدون حجب الإنترنت في روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، إجراءات حجب الإنترنت وقمع السلطات للمظاهرات في روسيا.

وقال هيو ويليامسون، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش لأوروبا وآسيا الوسطى، في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "إن إجراءات حجب الإنترنت وقمع المتظاهرين السلميين في روسيا تمثل انتهاكات صارخة لالتزامات روسيا تجاه احترام حرية التعبير وحرية جمع المعلومات والتجمع".

وفي روسيا، يتم حجب خدمة الوصول إلى الإنترنت باستخدام شبكات الهواتف المحمولة بشكل متكرر منذ العام الماضي.

ويتم تبرير هذه القيود، رسميا، لأسباب أمنية بهدف حماية البلاد من هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ الأوكرانية.

وعقب دعوات لتنظيم مظاهرات، حظرت السلطات مؤخرا المظاهرات التي تضم أعدادا كبيرة.

وتقوم موسكو، بتوسيع سيطرتها ورقابتها على الإنترنت بشكل متواصل، لا سيما منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا.

وتم حظر العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية، ولا يمكن الوصول إليها في روسيا إلا عبر خدمات اتصالات مشفرة مثل الشبكات الخاصة الافتراضية.