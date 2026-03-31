شهدت محافظة الغربية اليوم الثلاثاء استقرارا في حالة الطقس، وسطعت الشمس على مختلف مراكز المحافظة، وسط درجة حرارة متوسطة.

وكان اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة في حالة استعداد دائم لمواجهة الطقس السيئ وهطول الأمطار، وذلك بالتنسيق التام بين جميع الجهات المسئولة.

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى تعليمات مشددة لمختلف القطاعات بمحافظة الغربية لمواجهة سوء حالة الطقس والأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق المشترك بين شتى القطاعات من قبل رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

وأضاف عبدالمعطي أنه كلف كلا من شركة الكهرباء والوحدات المحلية بالمحافظة، بالسعي للعمل على مراجعة صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة، حتى نتجنب التعرض إلى الأسلاك العارية، التي قد تتسبب في حالات الوفاة، في فصل الشتاء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى تأمين بيارات الصرف بشوارع المحافظة، والتأكد من توفير الفرق التي يتوفر معها الأدوات اللازمة والمناسبة، حتى تكون على كل الاستعداد للتدخل في اللحظة المناسبة وقت الطوارئ.

وأوضح محافظ الغربية أنه قد تمت مراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء، بالإضافة إلى مراجعة حالة الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة رفعت درجة استعداداتها القصوى بجميع أفرع الشركة بالمراكز والمدن، حيث يتم تسليك جميع خطوط المجاري ورفع كفاءتها، وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات وسيارات الكسح والشفط ومعدات التسليك والمواتير التي تستخدم في شفط المياه.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الأحياء وإدارة الحماية المدنية، وغرف العمليات، لمواجهة الأمطار والسيول، وتسليك بلاعات الأنفاق وماكينات الرفع الموجودة بالأنفاق بنطاق كل حي، لتكون جاهزة في الوقت اللازم، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمسئولي الأحياء في صيانة معدات الأنفاق، وأن الشركة ثد وضعت خطة لمواجهة أي أمطار تشهدها المحافظة، في نطاق القرى والمدن والمراكز والأحياء.