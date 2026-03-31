التعليم: قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين

قالت وزارة التربية والتعليم، إن قرار تعطيل الدراسة غدا الأربعاء يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس.

ويأتي وذلك في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، إذ تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات، وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات.