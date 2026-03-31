النائب مصطفى بدران ينتقد الحكومة بسبب نقص توصيل الغاز في مركز أسيوط ويطالب بتوسيع الشبكات

وجّه النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لقطاع وسط وجنوب الصعيد بحزب حماة الوطن انتقادات حادة للحكومة تحت قبة البرلمان؛ بسبب ضعف خدمات توصيل الغاز الطبيعي بمركز أسيوط، رغم ما تمثله المنطقة من أهمية في قطاع البترول، مطالبًا بخطة عاجلة لتوسيع الشبكات وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

وقال بدران، إن عدد القرى التي بدأت توصيل الغاز الطبيعي لا يتجاوز 3 قرى فقط من أصل 33 قرية بالمركز، متسائلًا عن أسباب التأخير في إدخال الخدمة لباقي القرى، خاصة في ظل وجود أنشطة بترولية كبرى في نطاق المحافظة.

وأضاف أن أهالي مركز أسيوط يعانون من نقص واضح في الخدمات الأساسية، على رأسها الغاز الطبيعي والصرف الصحي وهو ما يتنافى مع حجم الموارد والإنتاج الذي تقدمه المنطقة للدولة، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الخدمات أصبحت ضرورة ملحة.

وهاجم بدران وزارة البترول من خلال تجاهل ابناء اسيوط في ملف التشغيل والتدريب داخل قطاعات الوزارة مطالبا الحكومة بالكشف عن نصيب شباب أسيوط من فرص التدريب والتوظيف داخل شركات البترول العاملة بالمحافظة، مشددًا على أهمية تمكين الكوادر المحلية وتأهيلها لسوق العمل.

وأشار إلى أن الاعتماد على العمالة الخارجية من محافظات الوجه البحري في بعض المشروعات يثير تساؤلات حول دور الشركات الوطنية في دعم أبناء المناطق المنتجة، داعيًا إلى وضع برامج تدريبية متخصصة تضمن إعداد الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي اسوة بمحافظات الدلتاوالوجه البحري

وأكد بدران أن دعم الدولة من خلال الإنتاج يجب أن يقابله اهتمام حقيقي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع التي اصبحت مهمله مشددًا على أن تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد لن يتحقق دون توفير بنية تحتية قوية وفرص عمل مستدامة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن أهالي أسيوط يستحقون نصيبًا عادلًا من التنمية، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات.