انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في إيران صباح اليوم الجمعة، والتي تقام سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إنه يشارك في المسيرات الملايين من أبناء الشعب الايراني والشعوب الإسلامية وشعوب العالم الحرة في هذه المسيرات .

وأطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في أنحاء البلاد شعارات التنديد بـ"الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي" منها "الموت لأميركا" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس، حسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

يذكر أن مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بـ"جرائم كيان الاحتلال الصهيوني" ضد الشعب الفلسطيني .